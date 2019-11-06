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    У бійців в Лівії і на Донбасі виявили схожі поранення від путінських бойовиків

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    Бойовики з ПВК &laquo;Вагнера&raquo; були неодноразово помічені у бойових діях в Лівії, Сирії та на сході України - У бійців в Лівії і на Донбасі виявили схожі поранення від путінських бойовиків
    Бойовики з ПВК «Вагнера» були неодноразово помічені у бойових діях в Лівії, Сирії та на сході України

    Лівійські лікарі виявили у бійців поранення, для яких характерне відсутність вихідного отвору

    Учасники збройних конфліктів в Лівії і на Донбасі отримували схожі поранення.

    Про це повідомляє The New York Times з посиланням на європейські служби безпеки.

    Лівійські лікарі виявили у бійців поранення, для яких характерне відсутність вихідного отвору. За їхніми даними, такі поранення залишають снайперські гвинтівки російських найманців, які також використовувалися в інших місцях.

    Видання наводить у приклад слова лівійського офіцера, один з бійців якого був поранений в око. Як повідомив один з європейських чиновників з безпеки, відсутність вихідних отворів і слід від кулі з порожнистим наконечником відповідають характеру травм, які наносили російські снайпери на сході України.

    У вересні стало відомо, що російські найманці з приватної військової кампанії (ПВК) «Вагнера», яку пов'язують з «кухарем Путіна» Євгеном Пригожиним, прибули до Лівії для допомоги фельдмаршалу Халіфі Хафтару. 

    Як відомо, путінські бойовики з ПВК «Вагнера» були неодноразово помічені у бойових діях в Лівії, Сирії та на сході України.

    Зазначимо, в лютому 2019 року Служба безпеки України заявила, що Росія приховує інформацію про загибель 57 найманців «ПВК Вагнера» у Сирії. У СБУ додали, що дані про смерть «вагнерівців» підкріплені свідченнями їхніх рідних про обставини смерті у Сирії, фотографіями свідоцтв про смерть та місць поховань найманців.

    Раніше СБУ потролила МЗС Росії і виклала дані про загиблих в Сирії «вагнерівців» під хештегом #ИхТамНет.

    У березні Росія відправила до Лівії 300 найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» для розширення своєї присутності в Африці.

    МЗС бойовики на Донбасі Донбас СБУ смерть Лівія ЧВК «Вагнер»
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