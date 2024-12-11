Головна Новини
search button user button menu button

Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Два нові енергоблоки Хмельницької АЕС дадуть 2,2 ГВт додаткової потужності Україні
фото з відкритих джерел

Два нові енергоблоки Хмельницької АЕС дадуть 2,2 ГВт додаткової потужності Україні

Україні потрібно добудувати два енергоблоки Хмельницької атомної електростанції, які дадуть країні 2,2 ГВт додаткової гарантованої потужності. Про це заявила народна депутатка Вікторія Гриб.

«Самі атомні станції ворог не чіпає. Тому що це вже буде червона лінія, яку якщо перетнути, то буде інше ставлення у міжнародних гравців. І я вважаю що так, потрібно добудовувати і тим паче ми ж починаємо не з чистого зараз аркуша», – сказала вона.

Гриб додала, що законопроєкт з добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС вже був внесений в Раду і схвалений профільним комітетом з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

«Чому його не виносять в зал, я зараз не розумію. Законодавчих перепон на сьогоднішній день не існує. Можна виносити його, ставити в порядок денний і голосувати», – підкреслила вона.

Раніше народний депутат Євген Пивоваров заявляв, що добудова енергоблоків Хмельницької АЕС дасть Україні 2,2 ГВт найдешевшої електроенергії.

Читайте також:

Теги: депутат Хмельницька АЕС АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардеп Одарченко незаконно перетнув кордон з Румунією
Нардепа-втікача Одарченка засуджено до восьми років позбавлення волі
14 листопада, 14:35
Милованов вважає, що ця проблема стосується і депутатів теж, адже «поки вони захищатимуть плагіаторів, в Україні буде корупція»
Президент столичного вишу посварився із депутатом щодо плагіату в дисертаціях
14 листопада, 20:17
У листопаді 2024 року нардепа-втікача Одарченка засуджено до восьми років позбавлення волі
Нардеп-втікач Одарченко досі є ректором вишу у Харкові. Лісовий розʼяснив ситуацію
20 листопада, 20:47
Речник: «Активний туберкульоз з виділеннями мікобактерій – автоматично робить людину не придатною до військової служби»
Мобілізація хворих на ВІЛ та туберкульоз. Міноборони дало пояснення
14 листопада, 11:54
Депутати пропонують повернути прив'язку виплат новонародженим до дитячого прожиткового мінімуму
Третина мільйона за немовля! Хто більше? Соціум
22 листопада, 11:00
Наступного року ваптість пачки цигарок зросте десь на 40 грн
Рада схвалила закон про підвищення акцизу на тютюн: скільки коштуватиме пачка
4 грудня, 14:45
Степан Бандера – український політичний діяч, революціонер. Як активний діяч УВО та ОУН, має в Україні законодавчо визначений статус борця за незалежність України у XX сторіччі
В Україні зʼявляться дитячі комікси про Степана Бандеру
8 грудня, 02:00
За майже три роки повномасштабної війни понад 12 тис. сімейних лікарів пройшли курси ВООЗ
З 2025 року в Україні почнуть роботу 200 центрів ментального здоров’я
4 грудня, 20:45
У Росії стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і та має прихисток
«Якщо вже Янукович зміг…». Депутат Держдуми закликав надати Асаду громадянство РФ
Вчора, 09:22

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
120K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 грудня: ситуація на фронті
119K
Путін не дозволив сирійським найманцям з окупованих територій допомогти втримати режим Асада – Центр нацспротиву
61K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 грудня 2024
39K
«Найбагатший біженець у світі». Скільки грошей Асад вивіз до Росії
36K
Журналіст Золкін, який три роки «допитує» росіян, розказав як змінилися погрози на його адресу

Новини

Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Сьогодні, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Сьогодні, 12:54
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:00
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
Вчора, 14:40
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua