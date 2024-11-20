Нардеп-втікач Одарченко досі є ректором вишу у Харкові. Лісовий розʼяснив ситуацію

У листопаді 2024 року нардепа-втікача Одарченка засуджено до восьми років позбавлення волі

Міністр: У виші згодом проведуть вибори нового ректора

Контракт із засудженим нардепом-утікачем Андрієм Одарченком, який досі залишається ректором Державного біотехнологічного університету в Харкові, буде розірвано, тривають необхідні юридичні процедури. Про це у Харкові сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий, повідомляє «Укрінформ».

«Зараз відбуваються юридичні процедури, контракт з ним буде розірваний. Ми маємо факт порушення ним законодавства і цього достатньо. Коли отримаємо весь юридичний пакет рішень щодо нього, контракт розірвемо», – заявив Лісовий.

У виші згодом проведуть вибори нового ректора, зазначив міністр.

«Рада оборони Харківської області прийняла рішення щодо того, щоб дозволити вибори в харківському регіоні (у вишах - ред.), і всі ті університети, які цього потребують, будуть поступово, поетапно входити у виборчий процес, включно з біотехнологічним університетом», – сказав Лісовий.

На сайті Державного біотехнологічного університету зазначено, що дію контракту припинено до складання повноважень народного депутата України.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив спеціальний судовий розгляд щодо нардепа-втікача Андрія Одарченка. Зазначається, що таке рішення дозволить продовжити розгляд справи за відсутності нардепа-втікача.

У листопаді 2023 року слідство повідомило про підозру Андрію Одарченку за спробу підкупу голови Агентства відновлення Мустафи Найєма. За даними правоохоронців, політик домовлявся з Найємом про виділення бюджетних коштів на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де він залишився ректором.

Згодом Вищий антикорупційний суд арештував численне майно покійного харківського вченого і професора Миколи Одарченка (батька нардепа Андрія Одарченка) у рамках кримінального провадження про підкуп Мустафи Найєма.

Також наприкінці вересня нардеп незаконно перетнув кордон з Румунією, у звʼязку з чим Вищий антикорупційний суд оголосив його в розшук та стягнув внесену за нього заставу в розмірі 15 млн грн.

До слова, народний депутат від «Слуги народу» Андрій Одарченко, який втік за кордон, з’явився на засідання Вищого антикорсуду через відеозв’язок. Там він заявив, що нібито він «був вимушений покинути територію України через небезпеку його здоров’ю».