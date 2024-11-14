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Нардепа-втікача Одарченка засуджено до восьми років позбавлення волі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нардепа-втікача Одарченка засуджено до восьми років позбавлення волі
Нардеп Одарченко незаконно перетнув кордон з Румунією
фото з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд засудив нардепа до позбавлення волі з конфіскацією всього майна та обмежив йому право обіймати держпосади

Вищий антикорупційний суд виніс вирок народному депутату Андрію Одарченку. Його було визнано винним у спробі підкупу ексголови Держвідновлення Мустафи Найєма. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зважаючи на докази, зібрані в ході досудового розслідування детективами НАБУ і прокурорами САП, суд визнав Одарченка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Так, народного депутата засудили до восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування строком на три роки. Вирок суду можна оскаржити протягом 30 днів.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив спеціальний судовий розгляд щодо нардепа-втікача Андрія Одарченка.  Зазначається, що таке рішення дозволить продовжити розгляд справи за відсутності нардепа-втікача.

У листопаді 2023 року слідство повідомило про підозру Андрію Одарченку за спробу підкупу голови Агентства відновлення Мустафи Найєма. За даними правоохоронців, політик домовлявся з Найємом про виділення бюджетних коштів на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де він залишився ректором.

Згодом Вищий антикорупційний суд арештував численне майно покійного харківського вченого і професора Миколи Одарченка (батька нардепа Андрія Одарченка) у рамках кримінального провадження про підкуп Мустафи Найєма.

Також наприкінці вересня нардеп незаконно перетнув кордон з Румунією, у звʼязку з чим Вищий антикорупційний суд оголосив його в розшук та стягнув внесену за нього заставу в розмірі 15 млн грн.

До слова, народний депутат від «Слуги народу» Андрій Одарченко, який втік за кордон, з’явився на засідання Вищого антикорсуду через відеозв’язок. Там він заявив, що нібито він «був вимушений покинути територію України через небезпеку його здоров’ю».

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Теги: в'язниця депутат САП Вищий антикорупційний суд Андрій Одарченко

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