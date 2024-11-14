Україна та США обговорюють розширення потужностей Хмельницької АЕС

Київ і Вашингтон розглядають $2-мільярдний проєкт добудови ХАЕС – деталі від експерта

Україна та США розглядають можливість співпраці у завершенні будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це повідомив віцепрезидент Energy Club Іван Григорук.

За словами експерта, проєкт передбачає перенесення двох ядерних реакторів з Болгарії та їх адаптацію до українських умов.

«Наразі який саме формат, сказати неможливо, тому що на сьогоднішній день йде сам процес переговорів. Але впевнений в тому, що можливі навіть три формати, які ви перечислили, і це і технологічний, і фінансування, і підтримка в процесі реалізації, інжинірингова підтримка в тому числі», – зазначив Григорук.

Експерт підкреслив, що Україна має значний досвід у адаптації радянських реакторів до американського палива.

«На сьогоднішній день Україна має достатньо великий досвід переведення ядерних реакторів своїх ВВЕР-1000 на паливо Westinghouse. Фактично вже дуже багато років вона в нас успішно використовується на різних станціях, ця технологія стосовно адаптації радянських ядерних реакторів на роботу на паливі Westinghouse», – сказав він.

Григорук також прокоментував терміни та вартість проєкту.

«Строки залежать від виконання проєктно-кошторисної документації, відповідних проєктно-дослідних робіт на самих об'єктах. Але заявлено, фактично, це Х-3 – біля трьох років, а Х-4 – 4,5-5 років, що достатньо оптимістично», – повідомив експерт.

За його словами, орієнтовна вартість проєкту складає близько 2 мільярдів доларів. Григорук припускає, що якась сума буде залучена від іноземних партнерів.

Раніше нардеп від «Слуги народу» Анатолій Костюх закликав колег розглянути і ухвалити законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС. За його словами, саме атомна генерація зможе забезпечити українців дешевшою електроенергією, зменшити кількість відключень світла і зробити Україну більш привабливою для інвесторів.