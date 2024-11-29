Три українських АЕС скоротили вироблення електроенергії – МАГАТЕ

Рівненська АЕС відключила один із реакторів від мережі

Через ранкову атаку Росії 28 листопада на енергетичну інфраструктуру три атомні електростанції України зменшили виробництво електроенергії. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС. За словами Гроссі, це вже друге за місяць зниження рівня потужності на цих станціях – вимушений запобіжний захід під час обстрілів.

Зокрема, Рівненська АЕС відключила один із реакторів від мережі, а Хмельницька втратила зв'язок із двома лініями електропередач.

«Енергетична інфраструктура України надзвичайно тендітна і вразлива, що наражає ядерну безпеку на великий ризик. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районах з великими об'єктами ядерної енергетики та іншими об'єктами, від яких вони залежать», – зауважив Гроссі.

Україна повідомила МАГАТЕ, що удари пошкодили електричні підстанції, які вже були частково зруйновані під час попередніх атак, зокрема у серпні 2024 року.

Експерти МАГАТЕ, які у вересні та жовтні обстежили сім підстанцій, зафіксували значні пошкодження. За їх висновками, здатність забезпечувати стабільне зовнішнє електропостачання для українських АЕС суттєво знизилася.

Нагадаємо, Росія дозволяє експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) працювати на окупованій Запорізькій АЕС, допоки вважає це доцільним. Доступ до станції можуть обмежити. Про це повідомляється з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ РФ.

Раніше МАГАТЕ ухвалила резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її.

Також стало відомо, що через російські обстріли пошкоджено одну з двох ліній електропостачання ЗАЕС. Існує ризик втрати зовнішнього живлення для охолодження реакторів у разі пошкодження другої лінії.

Раніше представники МАГАТЕ обговорили із окупантами, які контролюють ЗАЕС, новий аварійний план, який має набути чинності до кінця вересня.

До слова, МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною.