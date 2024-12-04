Рада схвалила закон про підвищення акцизу на тютюн: скільки коштуватиме пачка

Відповідний законопроєкт підтримали 237 народних обранців

Верховна Рада України 4 грудня ухвалила законопроєкт #11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідний законопроєкт підтримали 237 народних обранців.

«Наступного року пачка цигарок зросте десь на +40 грн. Може більше, бо акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС», – пояснив Железняк.

У 2025 році в Україні збільшать специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 23,4% фото: Ярослав Железняк, Telegram

Зазначається, що у 2025 році в Україні збільшать специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 23,4% – з 47 до 58 євро за 1000 штук.

Мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку зросте на 23,9% – з 63,45 до 78 євро за 1000 шт.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд та Єврокомісія підтримали необхідність встановлення різних ставок оподаткування на сигарети та тютюнові стіки для нагрівання в Україні, що передбачено урядовим законопроєктом №11090. Про це йдеться у звіті Єврокомісії та в позиції Міжнародного валютного фонду, викладеній у листі до Міністерства фінансів. У позиції МВФ зазначено, що запропонований Міністерством фінансів диференційований підхід до оподаткування сигарет та тютюнових стіків для нагрівання відповідає рекомендаціям фонду.

В ЄС мінімальна ставка податку на сигарети сягає 90 євро за тисячу штук, в той час як для ТВЕН така ставка є істотно нижчою (від 45 євро за 1000 штук), що пояснюється тим, що така ставка може мотивувати курців до переходу на бездимні альтернативи та, відповідно, зменшення шкоди на громадське здоров’я.

Бізнес-асоціації звернулися до Верховної Ради з проханням підтримати в другому читанні урядовий законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та їх гармонізацію з європейським підходом щодо оподаткування ТВЕНів.