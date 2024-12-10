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«Якщо вже Янукович зміг…». Депутат Держдуми закликав надати Асаду громадянство РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Якщо вже Янукович зміг…». Депутат Держдуми закликав надати Асаду громадянство РФ
У Росії стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і та має прихисток
фото: росЗМІ

Депутат заявив, що ексдиктатор Сирії зробив «дуже багато» для Росії

Перший заступник голови комітету з оборони РФ Олексій Журавльов заявив, що колишньому президенту Сирії Башару Асаду, який отримав притулок у Росії, потрібно дати російське громадянство. Про це повідомляє The Moscow Times.

«Росія по-людськи ставиться до всіх своїх союзників, хай і повалених, і це, до речі, кардинальна відмінність від США, які колишніх друзів дуже швидко відправляють на брухт. Тому, якщо вже Янукович зумів отримати російське громадянство, то чому б його не дати і Асаду, який при всьому зараз негативному ставленні до нього все-таки досить багато зробив для Росії», – закликав Журавльов.

Як стало відомо, родичі експрезидента Сирії Башара Асада, який втік до Росії та втратив свою владу в країні, купили щонайменше 19 апартаментів у житлових комплексах на території елітного району «Москва-Сіті»

Вартість цього нерухомого майна родичів екслідера Сирії експерти оцінюють у $40 млн. Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що в Кремлі нібито не знають про ці придбання.

Згідно з документами, які отримали розслідувачі, квартири в «Москва-Сіті» з 2013 року отримали члени родини дядька Башара Асада за материнською лінією Мохаммада Махлуфа. 13 об’єктів є в особистій власності двоюрідного брата експрезидента Сирії Хафіза Махлуфа (його звинувачували у тортурах в Сирії) або у власності підконтрольних йому компаній. Двома елітними квартирами володіють дружина іншого двоюрідного брата Асада, впливового сирійського бізнесмена Рамі Махлуфа. Ще три об’єкти в московських хмарочосах були придбані трьома іншими братами Махлуфа. За даними видання, не менш як чотири квартири використовуються як житло.

Нагадаємо, утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб. 

Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

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Теги: росія депутат притулок громадянство Башар Асад

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