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    Додому повернулися перші українці, які постраждали від теракту в Кабулі

    Решта потерпілих прибудуть до України 24 січня
    Перша частина українців, які постраждали від теракту в Кабулі, сьогодні, 23 січня, прибула до України. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Таджикистані й Афганістані Віктор Нікітюк. На питання ведучого телеканалу «112», чи правдива інформація про те, що частина українців вже повернулися до України, Нікітюк
    • Сьогодні, 11:16
    • Розсилка
    <p>Теракт у Кабулі</p> <p>Фото:&nbsp;AFP&nbsp;</p>

    Теракт у Кабулі

    Фото: AFP 

    Решта потерпілих прибудуть до України 24 січня

    Перша частина українців, які постраждали від теракту в Кабулі, сьогодні, 23 січня, прибула до України. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Таджикистані й Афганістані Віктор Нікітюк.

    На питання ведучого телеканалу «112», чи правдива інформація про те, що частина українців вже повернулися до України, Нікітюк відповів ствердно.

    «Саме так (перші українці 23 січня прибули в Україну). Так і передбачалося, що врятовані українці будуть повертатися протягом вчорашнього, сьогоднішнього дня, можливо і завтрашнього, рейсовими літаками. Що стосується спеціального рейсу, організованого на завтра, то мова йде про повернення орієнтовно десятьох наших врятованих співвітчизників. Але ця цифра може уточнюватися», – зазначив Нікітюк.

    Напередодні повідомлялося, що повертати (до України) тих, хто вижив, почали вже 22 січня. Хтось буде повертатися рейсовими літаками, інші - спецлітаком, який перевозитиме тіла загиблих. Раніше МЗС повідомляло, що Україна готується направити до Кабулу спецлітак, який забере тіла загиблих і поверне додому поранених громадян.

    Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі та відкрили вогонь по відвідувачах. Звідти всю ніч лунали стрілянина і вибухи. Як повідомляє влада Афганістану, внаслідок багатогодинної спецоперації нападників було ліквідовано. За останніми даними, внаслідок теракту загинули щонайменше 18 осіб. Деякі джерела повідомляють про понад 40 загиблих.

    У МЗС України підтвердили загибель семи українців (п'яти чоловіків і двох жінок) у результаті нападу на готель у Кабулі. У відомстві заявили, що особи п'ятьох загиблих вже ідентифіковані, однак з етичних міркувань імена вирішили поки не повідомляти. Також громадяни України були серед врятованих з готелю. Це ще 19 українців.

    Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Талібан».

     

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