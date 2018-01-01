Теракт у Кабулі. Всі подробиці трагедії

Серед підтверджених 19 жертв бойовиків щонайменше семеро – українці. Загалом військовим вдалося врятувати 126 людей, серед яких і 19 громадян України

Семеро українців загинули внаслідок теракту в Афганістані. Всіх уже ідентифікували, повідомив посол України в Таджикистані та Афганістані Віктор Нікітюк. Окрім цього, в Кабулі врятували ще 19 українців. Їх евакуювали у безпечне місце. З ними працює вітчизняний консул. Деталі смертельного нападу дивіться у сюжеті: Терористи увійшли до готелю



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Теракт у Кабулі

Серед підтверджених 19 жертв бойовиків щонайменше семеро – українці. Загалом військовим вдалося врятувати 126 людей, серед яких і 19 громадян України

Семеро українців загинули внаслідок теракту в Афганістані. Всіх уже ідентифікували, повідомив посол України в Таджикистані та Афганістані Віктор Нікітюк. Окрім цього, в Кабулі врятували ще 19 українців. Їх евакуювали у безпечне місце. З ними працює вітчизняний консул.

Деталі смертельного нападу дивіться у сюжеті:

Терористи увійшли до готелю InterContinental увечері 20 січня і відкрили вогонь. Першими під удар потрапили іноземці, а також афганці, які намагалися втекти. «Дев'ята вечора, я сидів у фойє готелю з колегами, і коли ми почули постріли, то одразу почали тікати. Дуже боляче – я втратив друзів, які були зі мною під час цієї атаки. Мені вдалося вийти через кухню і втекти», – згадує Шамсул Хаді Пардіс.

Бойовики стріляли з автоматів Калашникова. Відвідувачів узяли в заручники. За кілька годин стало зрозуміло – в смертельній пастці у терористів перебувають українці. Військові прибули на місце події за лічені хвилини. Почався штурм будівлі. Люди ховалися в номерах, намагаючись врятуватися. Терористи кидали гранати, зайнялася масштабна пожежа. У паніці потерпілі стрибали з вікон. Чимало загинули саме від вогню, як стверджують очевидці.

«Терорист-смертник зайшов до моєї кімнати та почав стріляти. На щастя, він не увійшов до туалету, де я ховався. Далі сусідній номер буквально спалахнув – там вибухнула граната. У коридорі було повно диму і я зрозумів, що не виберуся. Тоді я зв'язав простирадла і вистрибнув з балкона», – розповідає Абдул Гафар.

Серед підтверджених 19 жертв бойовиків щонайменше семеро – наших співвітчизників. Четверо працювали в авіакомпанії «Українські крила», ще двоє – в українській компанії «УРГА» і один – в афганській компанії Kam Air. Облога готелю тривала 18 годин. Військовим вдалося врятувати 126 людей. Серед них – 19 українців. Нині вони перебувають у безпечному місці на одній із баз НАТО в Афганістані.

«Одразу після терористичного акту ми намагалися перемістити всіх українців, які були в Кабулі, на військову базу. Ми це і зробили. Зараз частина з них повернулася до готелю, оскільки нас запевнили, що ситуація з безпекою повністю нормалізована», – відзвітував міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Талібан». Терористичний акт у столиці Афганістану вже засудили Сполучені Штати Америки. Відповідну заяву державного секретаря Рекса Тіллерсона опублікували на сайті Держдепу США. Тим часом, Вашингтон розглядає можливість уже навесні спрямувати до Афганістану додатковий контингент кількістю 1 тис. військових. Наказ уже подали на розгляд міністру оборони Джеймсу Меттісу. Нові сили боротимуться саме проти «Талібану».

Джерело: 5 канал