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Розпочинається сезон кавунів. Глава Держспоживслужби пояснив небезпеку

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Розпочинається сезон кавунів. Глава Держспоживслужби пояснив небезпеку
Через окупацію лівого берега Херсонщини аграрії почали масово вирощувати баштанні майже в усіх регіонах України
фото з відкритих джерел

Сьогодні жодна українська лабораторія не може перевірити кавуна на весь спектр пестицидів

В Україні стартує сезон кавунів. Однак баштанові з'являються на полицях українських магазинів задовго до початку сезону. В інтерв’ю «Главкому» очільник Держпродспоживслужби Сергій Ткачук розповів, звідки беруться у травні «українські кавуни» та чи безпечно купувати таку продукцію.  

За словами Ткачука, кавуни варто купувати на агропродовольчих ринках, на яких є лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, які проводять дослідження. За їхніми результатами видається експертний висновок про безпечність харчового продукту.

«Днями зустрічався з представниками Американської торговельної палати, з якими говорили, що Україна уже імплементувала регламенти ЄС у частині пестицидів. Станом на сьогодні, жодна українська лабораторія не може перевірити того ж самого кавуна на весь спектр пестицидів, які зафіксовані у номенклатурі. Всього – їх близько 500. В областях наші лабораторії, максимум можуть визначити до 10 типів пестицидів», – зазначив очільник Держпродспоживслужби. 

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи може виявляти до 280 різних пестицидів у продукції. До кінця року інститут матиме сучасне обладнання, яке дасть змогу фіксувати всі наявні пестициди за стандартами ЄС. І тоді імпортери точно думатимуть, що вони завозять до України.

Також Сергій Ткачук додав, що можна купувати кавуни й у магазинах, до яких харчові продукти надходять з відповідними супровідними документами.

Зазначимо, через окупацію лівого берега Херсонщини аграрії почали масово вирощувати баштанні майже в усіх регіонах України. Зокрема в Одеській, Миколаївській та частинах Херсонської, Закарпатської й Черкаської областей.

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Теги: війна продукти Україна Держпродспоживслужба

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