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Євросоюз планує повернути мита на деякі українські продукти – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Євросоюз планує повернути мита на деякі українські продукти – ЗМІ
Представник Єврокомісії заявив Euronews, що імпорт яєць із України до ЄС досяг квоти
фото з відкритих джерел

Імпорт українського цукру перебуває під прицілом виконавчої влади ЄС після того, як ще у травні Київ вичерпав квоту на його експорт

Європейська комісія може протягом наступних двох тижнів відновити мита на українські яйця і, можливо, цукор після того, як Україна вичерпала квоти на їхнє постачання до Європейського Союзу. Про це дізнався телеканал Euronews.

Представник Єврокомісії заявив Euronews, що імпорт яєць із України до ЄС досяг квоти, і це означає, що Євросоюз, ймовірно, запровадить митні обмеження протягом наступних двох тижнів.

Від джерел телеканалу вдалось дізнатись, що імпорт українського цукру також перебуває під прицілом виконавчої влади ЄС після того, як ще у травні Київ вичерпав квоту на його експорт. Це означає, що мита можуть зачепити й цей товар.

«Ми не можемо спекулювати на темпах майбутнього імпорту», – сказав інший представник Єврокомісії в інтерв'ю Euronews, додавши, що відомство продовжує стежити за ситуацією з імпортом з України.

Водночас асоціація ЄС, що представляє європейських споживачів цукру з харчової промисловості (CIUS), занепокоєна обмеженням обсягів імпорту цього товару. Вона вказує на те, що в найближчі роки обсяги цукру будуть недостатніми, щоб задовольнити попит на ринку ЄС.

Водночас, раніше Європейський Союз остаточно схвалив «торговельний безвіз» для України. Це означає, що Київ ще рік зможе торгувати з ЄС без квот і мит. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомлялося, Україна прагне, аби режим торгівлі з ЄС із повним скасуванням мит був закріплений в Угоді про асоціацію з Євросоюзом. До слова, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він «категорично проти» розширення вільної торгівлі з Україною.

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Теги: міністр експорт імпорт продукти Україна Європейський союз обмеження

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