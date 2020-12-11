Українська режисерка стала лауреаткою французької премії з прав людини

Українку відзначили нагородою за роботу над проєктом, який розповідає про боротьбу з корупцією в Україні

Українська журналістка та режисерка-документалістка Таїсія Кутузова стала лауреаткою премії за 2020 рік Національної консультативної комісії з прав людини Франції. Про це повідомляє Посольство України у Франції.

Кутузову відзначили нагородою за роботу над проєктом, який розповідає про боротьбу з корупцією в Україні «Закрий рота» (Shut the fck up).

Як зазначено на сайті Мандрівного фестивалю документального кіно, у стрічці йдеться про активіста Сергія Чагарова, який із 15 років бореться з корупцією у рідному селі Гатне під Києвом. Його головна зброя – документ і журналістський текст. Під час однієї з сесій сільради депутат, звинувачений Сергієм у корупції, нападає та публічно погрожує активісту.

Про цей випадок пишуть усі провідні ЗМІ України. Для них Сергій – герой. Для частини села – ганьба. Йому погрожують, радять не лізти у «справи дорослих», а однієї ночі підкидають на подвір'я вибухівку.

Таїсія Кутузова – режисерка та операторка з Криму. Випускниця Українського католицького університету. П’ять років працювала як мультимедійна журналістка для «Радіо Свобода».

Як співрежисерка та операторка зняла також короткометражні документальні фільми «Живі і Нескорені» (2016) та «Молодість 1927» (2017).

Премією у галузі права людини «Свобода – Рівність – Братерство» французький уряд відзначає локальні ініціативи, індивідуальні чи колективні проєкти, що зробили значний внесок у справу захисту та ефективного просування прав людини.