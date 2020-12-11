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    Культура

    Українська режисерка стала лауреаткою французької премії з прав людини

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    Таїсія Кутузова&nbsp;&ndash; режисерка та операторка з Криму - Українська режисерка стала лауреаткою французької премії з прав людини
    Таїсія Кутузова – режисерка та операторка з Криму
    Фото з відкритих джерел

    Українку відзначили нагородою за роботу над проєктом, який розповідає про боротьбу з корупцією в Україні

    Українська журналістка та режисерка-документалістка Таїсія Кутузова стала лауреаткою премії за 2020 рік Національної консультативної комісії з прав людини Франції. Про це повідомляє Посольство України у Франції.

    Кутузову відзначили нагородою за роботу над проєктом, який розповідає про боротьбу з корупцією в Україні «Закрий рота» (Shut the fck up).

    Як зазначено на сайті Мандрівного фестивалю документального кіно, у стрічці йдеться про активіста Сергія Чагарова, який із 15 років бореться з корупцією у рідному селі Гатне під Києвом. Його головна зброя – документ і журналістський текст. Під час однієї з сесій сільради депутат, звинувачений Сергієм у корупції, нападає та публічно погрожує активісту.

    Про цей випадок пишуть усі провідні ЗМІ України. Для них Сергій – герой. Для частини села – ганьба. Йому погрожують, радять не лізти у «справи дорослих», а однієї ночі підкидають на подвір'я вибухівку.

    Таїсія Кутузова – режисерка та операторка з Криму. Випускниця Українського католицького університету. П’ять років працювала як мультимедійна журналістка для «Радіо Свобода».

    Як співрежисерка та операторка зняла також короткометражні документальні фільми «Живі і Нескорені» (2016) та «Молодість 1927» (2017).

    Премією у галузі права людини «Свобода – Рівність – Братерство» французький уряд відзначає локальні ініціативи, індивідуальні чи колективні проєкти, що зробили значний внесок у справу захисту та ефективного просування прав людини.

    Теги: ЗМІ зброя кіно депутат Свобода радіо посольство культура права людини уряд
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