Долар і євро продовжують дешевшати: курс валют на 26 липня



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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,48 грн/долар

Національний банк на п’ятницю, 26 липня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 25,49 грн/дол., до євро – на рівні 28,33 грн/євро.

Про це повідомляє НБУ.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 26 липня встановлені на такому рівні:

25.487337 грн за долар;

28.329175 грн за євро;

0.403550 грн за російський рубль;

31.843772 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 25 липня курс усіх зазначених валют знизився.

Нагадаємо, протягом 15-19 липня Національний банк України викупив 40 мільйонів доларів на міжбанківському валютному ринку. Це у 3,46 раза менше, ніж тижнем до цього.

Так, від початку липня 2019 року Національний банк суттєво наростив обсяги викупу валюти, придбавши майже 460 мільйонів доларів за перші два тижні. Загалом, від початку липня Нацбанк придбав вже пів мільярда доларів, які направили на поповнення міжнародних резервів.

Від початку 2019 року міжнародні валютні резерви України поповнили на 2,13 мільярда доларів шляхом викупу валюти на міжбанківському ринку. При цьому за цей час продали 231,4 мільйона доларів для стримування стрибків долара.

На початку липня міжнародні резерви України зросли на 1,2 мільярда доларів.