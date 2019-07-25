Нацбанк знизив офіційний курс долара



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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,52 грн/долар

На 25 липня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,52 грн/дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 липня встановлені на такому рівні:

25,516300 грн за долар;

28,425158 грн за євро;

0,404270 грн за російський рубль;

31,887146 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 24 липня курс усіх валют знизився, крім фунта, який зріс.

Нагадаємо, протягом 15-19 липня Національний банк України викупив 40 мільйонів доларів на міжбанківському валютному ринку. Це у 3,46 раза менше, ніж тижнем до цього.

Так, від початку липня 2019 року Національний банк суттєво наростив обсяги викупу валюти, придбавши майже 460 мільйонів доларів за перші два тижні. Загалом, від початку липня Нацбанк придбав вже пів мільярда доларів, які направили на поповнення міжнародних резервів.

Від початку 2019 року міжнародні валютні резерви України поповнили на 2,13 мільярда доларів шляхом викупу валюти на міжбанківському ринку. При цьому за цей час продали 231,4 мільйона доларів для стримування стрибків долара.

На початку липня міжнародні резерви України зросли на 1,2 мільярда доларів.