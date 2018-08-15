Долар на світових ринках підскочив до річного максимуму



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Долар подорожчав до річного максимуму

У середу, 15 серпня, курс долара на світових ринках зріс до річного максимуму на тлі ослаблення турецької ліри

Курс американської валюти збільшився до кошика із шести основних світових валют до 96,86, повідомляє Reuters.

Інвестори стурбовані ослабленням валют ринків, що розвиваються. Крім ліри, знижуються курси російського рубля й індійської рупії. Тому вони вважають за краще вкладатися в надійніші активи.

Крім того, минулого тижня став дешевшати і євро - на побоюваннях, що ситуація в Туреччині позначиться на стабільності європейських банків, які кредитували турецькі фінустанови.

Нагадаємо, напередодні Нацбанк продав на аукціоні понад $66 млн для стабілізації курсу гривні.

Зазначимо, що Мінекономіки прогнозує долар по 28,5 грн на кінець року.

Також слід нагадати прогноз Мінекономіки на три роки: зменшення безробіття та зростання зарплат.

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