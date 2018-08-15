Нацбанк продав на аукціоні понад $66 млн для стабілізації курсу гривні



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Валюта була продана за середньозваженим курсом 27,4619 гривні за долар

Національний банк України продав 14 серпня на валютному аукціоні 66,6 мільйони доларів для стабілізації курсу гривні.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначається, що 14 серпня НБУ отримав заявки на 98,1 мільйони доларів, але продав лише 66,6 мільйони.

За інформацією регулятора, валюта була продана за середньозваженим курсом 27,4619 гривні за долар.

Нагадаємо, востаннє Нацбанк проводив валютний аукціон 3 серпня, коли продав 50 мільйонів доларів. Загалом у період з 1 по 3 серпня НБУ продав 200 мільйонів доларів.

Нагадаємо, НБУ 1 серпня почав публікувати курс гривні до долара окремо від решти валют. Оновлений офіційний курс гривні до долара США публікується на 2:00 раніше - в 16:00, а о 18:00 з'являється офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Нацбанк публікує офіційний курс гривні на поточний день, так і на наступний.