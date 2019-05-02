Донбас: окупанти 11 разів відкривали вогонь, є поранені



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Українські військові відповіли вогнем на обстріли з боку окупантів

Бойовики на Донбасі з початку доби, 2 травня, 11 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілу поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що збройні формування РФ вели вогонь по позиціях українських військових з 120 і 82 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» ворог вісім раз обстріляв позиції наших захисників поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Лебединського, Широкіно, Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил у Новолуганского, Луганська.

«Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - йдеться в повідомленні.