Затриманий в Новоайдарському районі бойовик «ЛНР» постане перед судом



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Фото: lug.gp.gov.ua

На початку березня 2019 року військовослужбовці Збройних сил України затримали поплічника терористів під час виконання бойових завдань поблизу села Кримське Новоайдарського району

У Луганській області судитимуть затриманого в Новоайдарському районі бойовика терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Правоохоронці встановили, що у січні 2016 року громадянин України добровільно підписав контракт на проходження військової служби у «4-й окремій мотострілецькій бригаді 2-го Армійського корпусу Народної міліції ЛНР» та у подальшому зайняв посаду старшого стрільця. Найманець терористів служив у лавах «ЛНР» поблизу населених пунктів Фрунзе (Сентянівка), Бахмутка, Сокільники.

У складі воєнізованих підрозділів окупаційної адміністрації Російської Федерації бойовик чинив збройний опір військовослужбовцям Збройних сил України та задіяним у проведенні операції Об’єднаних сил (ООС) іншим військовим підрозділам із застосуванням стрілецької зброї.

На початку березня 2019 року військовослужбовці Збройних сил України затримали поплічника терористів під час виконання бойових завдань поблизу села Кримське Новоайдарського району.

Під час досудового слідства бойовика тримали під вартою.

Оскільки підозрюваний повністю визнав свою провину, розкаявся у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та сприяв органам досудового розслідування у викритті діяльності інших терористів, між ним та прокурор укладено угоду про визнання винуватості.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно мешканця м. Кадіївка (Стаханов) відкрито за фактом участі у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконну зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України), а також придбанні, носінні та зберіганні останнім вогнепальної зброї та набоїв до неї (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої; санкція ч. 1 ст. 263 КК України – від 3 до 7 років позбавлення волі; санкція ч. 2 ст. 110 КК України – від 5 до 10 років позбавлення волі.