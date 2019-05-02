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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Авдіївку, пошкоджені житлові будинки

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    На місці працює слідчо-оперативна група - Окупанти обстріляли Авдіївку, пошкоджені житлові будинки
    На місці працює слідчо-оперативна група

    Жертв та постраждалих серед мирного населення немає

    На Донеччині в Авдіївці 2 травня від обстрілів російських окупантів були пошкоджені житлові будинки.

    Про це 2 травня повідомили в поліції Донецької області.

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    «Поліцейські Авдіївки документують наслідки обстрілу. Наразі відомо про пошкоджені два приватні будинки. Жертв та постраждалих серед мирного населення немає», - йдеться у повідомленні.

    Зазначено, що повідомлення про обстріл надійшло до Авдіївського відділення поліції сьогодні близько 13.30 від місцевого мешканця, будинок якого потрапив під вогонь. В домоволодінні потерпілого, що розташоване на вулиці Лермонтова, пошкоджено вікно.

    Крім того, осколками посічено фасад будинку, розташованого у провулку Лісний.

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    На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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