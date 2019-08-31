Донбас: пункти пропуску переходять на осінній графік роботи



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Лише минулої доби через КПВВ прослідувало 41,7 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів

Із 1 вересня КПВВ у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі переходять на осінній графік роботи.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«З 1 вересня контрольні пункти в’їзду – виїзду в районі Операції Об’єднаних сил переходять на осінній графік роботи. Пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися щоденно з 07.00 до 18.30», - зазначається у повідомленні.

За осіннім графіком функціонуватимуть такі дорожні коридори: «Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ» – КПВВ Золоте; «Горлівка – Бахмут» – КПВВ Майорське; «Донецьк – Курахове» – КПВВ Мар’їнка; «Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)» – КПВВ Новотроїцьке; «Новоазовськ – Покровськ – Талаківка – Маріуполь» – КПВВ Гнутове (с. Піщевик); «Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар» – КПВВ Станиця Луганська.