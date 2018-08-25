День Незалежності на Донбасі: 39 ворожих обстрілів, Об'єднані сили зазнали втрат



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Українські військові на Донбасі

Внаслідок бойових дій один захисник України загинув, четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення

Упродовж минулої доби, 24 серпня, ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

«Окупанти 39 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння», - повідомили у прес-центрі штабу Об’єднаних сил.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм.

Ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Південне, Авдіївка, Піски, Невельське, Красногорівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне, Широкине.

В районах населених пунктів Кримське, Південне, Красногорівка, Гранітне, Чермалик, Павлопіль, Лебединське окупанти здійснили 17 обстрілів позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів та ствольної артилерії.

«При загостренні ситуації, коли виникала загроза життю військовослужбовців, підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для подавлення вогневих засобів противника», - додали у штабі.

Внаслідок бойових дій один захисник України загинув, четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська з мінометів та гранатометів обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Південного. Вогневі провокації противника з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були зафіксовані поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. Усього з початку доби відбулось чотири обстріли. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено, шестеро отримали поранення.

Нагадаємо, у п'ятницю внаслідок обстрілу бойовиків місто Торецьк залишилося без води.

Також вранці 24 серпня під час ворожого артобстрілу села Врубівка Луганської області снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок цього загинув мирний житель. Було пошкоджено шкільні приміщення та чотири двоповерхові будинки.

Нині масштаб руйнувань вивчається. Об'єднані сили вживають заходів для встановлення причетних до обстрілу.