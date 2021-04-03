Довибори в Раду. На Прикарпатті голосування ще на одній дільниці визнали недійсним

На Прикарпатті вже на третій виборчій дільниці результати виборів визнали недійсними

Окружна виборча комісія округу визнала недійсним голосування на виборчій дільниці №260025

На Прикарпатті вже на третій виборчій дільниці, у селі Манява, результати виборів визнали недійсними.

Про це повідомив рух «Чесно» на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

На оприлюдненому відео голова ОВК Андрій Лозинський заявив, що, коли очолив комісію, побачив, що мішки з протоколами відкриті, хоча мали би бути опломбовані. Кількадесят бюлетенів не вистачає.

За інформацією Суспільне Карпати, пропозицію визнати вибори недійсними на цій дільниці №260025 вніс член ОВК від «Слуги народу» Євген Ковальов.

«Є пропозиції по виборчій дільниці 260025 у зв’язку з порушенням вимог ст. 86 ч. 2, 4, 5, 6 та 8 визнати вибори недійсними відповідно до ст. 92 ч. 1 – факти незаконного голосування, незаконне включення людей до списку виборців. На нашу думку, кількість таких осіб 25%, тому це повністю законом передбачено», – сказав Ковальов.

За це проголосували 11 членів ОВК, і рішення ухвалили.

Нагадаємо, вночі 2 квітня ОВК на одній із дільниць визнала голосування недійсним. Причина – проблеми із заявами та голосуванням вдома. Крім того, пропали 100 виборчих бюлетенів.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати Василь Вірастюк ще не переміг, але вже оголосив, в якому комітеті Ради працюватиме.

Як повідомлялося, на Прикарпатті ОВК визнала голосування недійсним на ще одній дільниці. Причина – відсутність печаток на контрольних листах. Окружна виборча комісія округу №87 визнала недійсним голосування на виборчій дільниці №261027.

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