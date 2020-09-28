Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів у нардепи



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Довибори в Раду відбудуться в один день з місцевими виборами - 25 жовтня

Довибори на Чернігівщині відбуваються через смерть депутата Валерія Давиденка

Центральна виборча комісія зареєструвала чотирьох нових кандидатів у народні депутати на довиборах у Верховну Раду по 208 округу в Чернігівській області. Всього вже зареєстровано 17 кандидатів у нардепи.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Зокрема, ЦВК зареєструвала помічника адвоката адвокатського об'єднання «Адвокати України» і члена Партії простих людей Сергія Капліна Владлену Каплін; члена партії «Сам за себе» Віктора Карповича; директора ТОВ «НТК», члена партії «Товариш» Дениса Нечепорука, а також керівника мережі ресторанів китайської кухні ТОВ «Брюс Лі», члена Партії захисників Вітчизни Володимира Нечипоренка.

Останній день реєстрації кандидатів у депутати - 29 вересня включно.

Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство

Зазначимо, що перший кандидат в нардепи на довиборах в Раду був зареєстрований 3 вересня.