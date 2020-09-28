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    «Слуги» збираються на засідання, де розглянуть постанову про вибори

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    «Слуги» збираються на засідання, де розглянуть постанову про вибори

    Засідання фракції має розпочатися сьогодні о 19:50

    Парламентська фракція «Слуга народу» сьогодні ввечері проведе засідання.

    Про це у своєму Telegram написав нардеп фракції Олександр Качура.

    За його словами, засідання фракції розпочнеться о 19:50.

    «Ми повинні розглянути питання: внесення змін до постанови про місцеві вибори, законопроєкт стосовно взаємозаліків «Нафтогазу» з державним бюджетом та заяву народного депутата Галушка», - зазначив Качура.

    Він заявив, що також підніме питання щодо парламентського контролю пошуку причин авіакатастрофи під Харковом.

    Раніше «Главком» повідомляв, що народний депутат України Микола Галушко звернувся до президента Володимира Зеленського з публічною заявою про вихід із політичної партії «Слуга народу». Причиною такого рішення політик назвав продаж партією місць у своєму списку на місцевих виборах.

    Відзначимо, що під час президентських виборів 2019 року Зеленський призначив Галушко довіреною особою в окрузі №97 на Київщині. Пізніше на виборах ВР він був обраний на цьому окрузі.

    Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. 

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