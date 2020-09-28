«Слуги» збираються на засідання, де розглянуть постанову про вибори
Засідання фракції має розпочатися сьогодні о 19:50
Парламентська фракція «Слуга народу» сьогодні ввечері проведе засідання.
Про це у своєму Telegram написав нардеп фракції Олександр Качура.
За його словами, засідання фракції розпочнеться о 19:50.
«Ми повинні розглянути питання: внесення змін до постанови про місцеві вибори, законопроєкт стосовно взаємозаліків «Нафтогазу» з державним бюджетом та заяву народного депутата Галушка», - зазначив Качура.
Він заявив, що також підніме питання щодо парламентського контролю пошуку причин авіакатастрофи під Харковом.
Раніше «Главком» повідомляв, що народний депутат України Микола Галушко звернувся до президента Володимира Зеленського з публічною заявою про вихід із політичної партії «Слуга народу». Причиною такого рішення політик назвав продаж партією місць у своєму списку на місцевих виборах.
Відзначимо, що під час президентських виборів 2019 року Зеленський призначив Галушко довіреною особою в окрузі №97 на Київщині. Пізніше на виборах ВР він був обраний на цьому окрузі.
Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.