Заручники й замінування дільниці. У СБУ пояснили «маски-шоу» на Прикарпатті
За фактом неправдивого повідомлення про загрозу життю громадян відкриють кримінальне провадження
У четвер, 1 квітня, близько шостої години ранку співробітники Служби безпеки України приїхали в Надвірну. Кілька десятків спецпризначенців, озброєних автоматами, зайшли в приміщення окружної виборчої комісії № 87.
У коментарі виданню «Ратуша» речниця СБУ в Івано-Франківській області Марія Римар повідомила, упродовж останньої доби до правоохоронних органів надійшло чотири повідомлення про замінування та три повідомлення про захоплення заручників на об’єктах ОВО № 87. Усі повідомлення перевірили – вони виявились неправдивими.
«За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу життю й безпеці громадян буде відкрито кримінальне провадження. Такі події свідчать про можливі спроби дестабілізувати ситуацію навколо виборів на ОВО № 87», – повідомили в пресслужбі.
За словами речниці, через це СБУ ухвалило рішення разом з органами Національної поліції забезпечувати охорону на ОВО № 87. Також у СБУ наголосили, що в межах своїх повноважень реагуватимуть на будь-які спроби порушити закон.
Нагадаємо, ОВК № 87 в ніч на 30 березня зупинила свою роботу – був відсутній кворум. Тому ЦВК замінила голову та трьох членів скандальної ОВК у Надвірній.