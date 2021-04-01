  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Заручники й замінування дільниці. У СБУ пояснили «маски-шоу» на Прикарпатті

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На окрузі №87 в Івано-Франківській області мінували виборчу дільницю - Заручники й замінування дільниці. У СБУ пояснили «маски-шоу» на Прикарпатті
    На окрузі №87 в Івано-Франківській області мінували виборчу дільницю
    Фото: «Опора»

    За фактом неправдивого повідомлення про загрозу життю громадян відкриють кримінальне провадження

    У четвер, 1 квітня, близько шостої години ранку співробітники Служби безпеки України приїхали в Надвірну. Кілька десятків спецпризначенців, озброєних автоматами, зайшли в приміщення окружної виборчої комісії № 87.

    У коментарі виданню «Ратуша» речниця СБУ в Івано-Франківській області Марія Римар повідомила, упродовж останньої доби до правоохоронних органів надійшло чотири повідомлення про замінування та три повідомлення про захоплення заручників на об’єктах ОВО № 87. Усі повідомлення перевірили – вони виявились неправдивими.

    «За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу життю й безпеці громадян буде відкрито кримінальне провадження. Такі події свідчать про можливі спроби дестабілізувати ситуацію навколо виборів на ОВО № 87», – повідомили в пресслужбі.

    За словами речниці, через це СБУ ухвалило рішення разом з органами Національної поліції забезпечувати охорону на ОВО № 87. Також у СБУ наголосили, що в межах своїх повноважень реагуватимуть на будь-які спроби порушити закон.

    Нагадаємо, ОВК № 87 в ніч на 30 березня зупинила свою роботу – був відсутній кворум. Тому ЦВК замінила голову та трьох членів скандальної ОВК у Надвірній.

    Депутати від «Слуги народу» на чолі з нардепом Миколою Тищенко 31 березня прибули до ОВК № 87, щоб влаштувати допит членам комісії. Після скандалів та провокацій 31 березня окружна виборча комісія відновила свою роботу.
    Із раннього ранку 1 квітня близько десятка мікроавтобусів зі включеними спецсигналами приїхали в Надвірну, де розташований виборчий округ № 87.
    Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.
    Теги: СБУ вибори Івано-Франківщина закон замінування Івано-Франківськ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies