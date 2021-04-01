  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    ЦВК опрацювала майже 90% протоколів. На Прикарпатті вималювався переможець (інфографіка)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На першому місці залишається кандидат від &laquo;Слуги народу&raquo; Василь Вірастюк із&nbsp;31,66% - ЦВК опрацювала майже 90% протоколів. На Прикарпатті вималювався переможець (інфографіка)
    На першому місці залишається кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк із 31,66%
    Фото: «Опора»

    Олександр Шевченко обігнав представника «Свободи» Руслана Кошулинського

    Окружна виборча комісія на окрузі №87 в Івано-Франківській області продовжує підрахунок голосів на довиборах у Верховну Раду, всього пораховано 87,17% бюлетенів. Про це йдеться на сайті ЦВК.

    На першому місці залишається кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк із 31,66%. На друге місце вийшов Олександр Шевченко з партії «За майбутнє», який набрав 29,42% і обігнав представника «Свободи» Руслана Кошулинського (28,72%) на 308 голосів.

    Дані ЦВК

    Дані ЦВК

    Нагадаємо, Окружна виборча комісія на окрузі №87 в Івано-Франківській області після тривалої кількаденної перерви відновила підрахунок голосів на довиборах у Верховну Раду.

    Представник «Свободи» Руслан Кошулинський заявив про фальсифікації на дільниці. За його словами, велася нечесна гра, є низка кримінальних проваджень за підкуп виборців. Спостерігачі руху «Чесно» заявили про ймовірний підкуп виборців в Івано-Франківській області.

    Голова Комітету виборців України Олексій Кошель розповів, що на Прикарпатті використовувалася масштабна технологія підкупу.

    У СБУ розповіли, що упродовж останньої доби до правоохоронних органів надійшло чотири повідомлення про замінування та три повідомлення про захоплення заручників на об’єктах ОВО № 87. Усі повідомлення перевірили – вони виявились неправдивими.

    Теги: СБУ вибори Івано-Франківщина замінування Івано-Франківськ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies