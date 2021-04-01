ЦВК опрацювала майже 90% протоколів. На Прикарпатті вималювався переможець (інфографіка)

Олександр Шевченко обігнав представника «Свободи» Руслана Кошулинського

Окружна виборча комісія на окрузі №87 в Івано-Франківській області продовжує підрахунок голосів на довиборах у Верховну Раду, всього пораховано 87,17% бюлетенів. Про це йдеться на сайті ЦВК.

На першому місці залишається кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк із 31,66%. На друге місце вийшов Олександр Шевченко з партії «За майбутнє», який набрав 29,42% і обігнав представника «Свободи» Руслана Кошулинського (28,72%) на 308 голосів.

Дані ЦВК

Нагадаємо, Окружна виборча комісія на окрузі №87 в Івано-Франківській області після тривалої кількаденної перерви відновила підрахунок голосів на довиборах у Верховну Раду.

Представник «Свободи» Руслан Кошулинський заявив про фальсифікації на дільниці. За його словами, велася нечесна гра, є низка кримінальних проваджень за підкуп виборців. Спостерігачі руху «Чесно» заявили про ймовірний підкуп виборців в Івано-Франківській області.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель розповів, що на Прикарпатті використовувалася масштабна технологія підкупу.

У СБУ розповіли, що упродовж останньої доби до правоохоронних органів надійшло чотири повідомлення про замінування та три повідомлення про захоплення заручників на об’єктах ОВО № 87. Усі повідомлення перевірили – вони виявились неправдивими.