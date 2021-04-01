На Прикарпатті знову не рахують голоси на 87-му окрузі. Люди обурені (відео)

На ОВК четверту добу триває опрацювання протоколів і підрахунок голосів на проміжних виборах до ВРУ у 87-му окрузі

На ОВК четверту добу триває опрацювання протоколів і підрахунок голосів на проміжних виборах до ВРУ у 87-му окрузі

Члени ОВК із криками «Ганьба» залишили приміщення

На Прикарпатті вночі 1 квітня призупинили підрахунок голосів на 87-му виборчому окрузі до 11 години ранку. Про це повідомляє рух «Чесно» на своїй сторінці в мережі Facebook.

«ОВК, яке має засідати без перерви, виспиться і прийде десь об 11:00. Те, що буде відбуватися, – стрімитимуть для вас наші спостерігачі Михайло Джогола і Віталій Світлик, які тримають оборону на 87 окрузі», – повідомляє рух«Чесно».

За їхньою інформацією, члени ОВК залишили будівлю завдяки коридору, який зробила поліція, бо представники дільничних комісій, які п’яту добу не можуть здати протоколи, їх не випускали.

Відео, де члени ОВК із криками «Ганьба» залишають приміщення, опублікував кандидат у народні депутати Олександр Шевченко на своїй сторінці в мережі Facebook.

Нагадаємо, на Прикарпатті вчора ОВК після дводенної перерви відновила підрахунок голосів.

За інформацією ЦВК, станом на 9 годину ранку опрацьовано 71 % дільничних протоколів. Лідирує Василь Вірастюк від партії «Слуга народу» з результатом 31,3 % голосів виборців. Окрім того, сам Вірастюк напередодні заявив, що не бачить підстав для перевиборів на окрузі, але готовий до перерахунку голосів.

У неділю, 28 березня, на Прикарпатті відбулися проміжні вибори народного депутата по 87-му виборчому округу з центром у Надвірній. Тут балотувалось 14 кандидатів.