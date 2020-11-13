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    Нацполіція закупила першу партію електрошокерів

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    Уряд затвердив можливість використання електрошокерів поліцейськими - Нацполіція закупила першу партію електрошокерів
    Уряд затвердив можливість використання електрошокерів поліцейськими

    Загалом планується закупка декількох тисяч електрошокерів, щоб в кожному патрульному екіпажі він був, — Геращенко

    Національна поліція закупила першу партію електрошокерів для поліцейських – 200 штук. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу Україна 24.

    За словами Геращенка, загалом планується закупка декількох тисяч електрошокерів, щоб в кожному патрульному екіпажі він був.

    «У цьому році ми починаємо використовувати електрошокери. Закуплена перша партія — це всього 200 штук. У планах закупити декілька тисяч, щоб в кожному патрульному екіпажі він був. Це необхідно, щоб зберігати життя людей», — сказав Геращенко.

    Нагадаємо, уряд затвердив можливість використання електрошокерів поліцейськими.

    Також Кабінет міністрів направив на розгляд Верховній Раді законопроєкт про розширення підстав використання поліцією електрошокерів.

    Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков хоче, щоб поліція частіше застосовувала електрошокери.

    Теги: Національна поліція України міністр Арсен Аваков Антон Геращенко Україна поліція уряд
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