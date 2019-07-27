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    Друга петиція за звільнення Богдана набрала необхідні 25 тисяч голосів

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    Глава Офісу президента України Андрій Богдан - Друга петиція за звільнення Богдана набрала необхідні 25 тисяч голосів
    Глава Офісу президента України Андрій Богдан
    Фото: Главком

    Підписанти вимагають звільнити Андрія Богдана, стверджуючи, що він не має права займати посаду на підставі Закону України «Про очищення влади»

    Петиція з вимогою звільнити главу Офісу президента України Андрія Богдана набрала на сайті глави держави необхідні 25 тисяч голосів.

    Станом на суботу, 27 липня, петицію, оприлюднену 23 травня, підписало 25 тисяч 122 людини.

    Ініціатором петиції є Андрій Качор.

    Підписанти вимагають звільнити Андрія Богдана з посади глави Адміністрації президента України, стверджуючи, що він «не має права займати посаду глави Адміністрації президента України на підставі Закону України «Про очищення влади».

    Нагадаємо, у травні попередня петиція за відставку Богдана за два дні зібрала 25 тисяч голосів.

    Згодом президент Володимир Зеленський відповів на петицію із вимогою Богдана.

    «Глава Адміністрації президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України», — зазначив президент, чим дав зрозуміти, що звільняти Богдана не планує.

    Раніше повідомлялося, що петиція про відставку президента  Володимира Зеленського зібрала понад 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду главою держави.
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