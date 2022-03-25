Ще один генерал рашистів загинув в Україні: не пережив Чорнобаївку

Яків Резанцев став другим російським військовим у званні генерал-лейтенант, що загинув у російсько-українській війні

На російсько-українській війні загинув командувач 49-ї загальновійськової армії Південного округу Російської Федерації Яків Резанцев

Росія продовжує втрачати у війні проти України представників вищого офіцерського складу. Відразу кілька народних депутатів України повідомили про знищення Збройними силами другого за час «військової спецоперації» генерал-лейтенанта російських військ.

Зокрема, про ліквідацію генерал-лейтенанта Якова Резанцева в Telegram написав депутат Олексій Гончаренко. Він зазначив, що командувач 49-ї армії брав участь у сирійській війні, яку Росія веде на боці тамтешнього диктатора Башара Асада.

Нардеп Юрій Мисягін, відомий своїм волонтерством під час війни на Донбасі 2014-15 років, також повідомив про знищення Резанцева. Він також уточнив, що це сталося у легендарній Чорнобаївці.

Поінформував про факт знищення російського генерал-лейтенанта і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний Штірліц). Він пообіцяв уточнити цю інформацію.

Командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант

Яков Резанцев.

Слава Нації

Смерть ворогам

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u

Інформація уточнюється. pic.twitter.com/xDqjR9n2x1 — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) March 25, 2022

Крім війни у Сирії, Яков Резанцев був причетний і до іншої окупаційної кампанії Російської Федерації. Він командував 7-ю російською військовою базою на території визнаної лише п’ятьма країнами світу Республіки Абхазія, яка згідно міжнародного права є окупованою Росією Абхазькою автономною республікоб у складі Грузії.

Нагадаємо, що першим російським генерал-лейтенантом, знищеним під час російсько-української війни, був начальник штабу 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу Андрій Мордвічев.

За іронією долі, він, як і Резанцев, загинув у тій же Чорнобаївці. Це сталося 18 березня.

В цілому ж кількість представників російського генералітету, знищеного Збройними силами під час повномасштабного вторгнення Росії, майже сягнула десяти.