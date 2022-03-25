Ще один генерал рашистів загинув в Україні: не пережив Чорнобаївку
На російсько-українській війні загинув командувач 49-ї загальновійськової армії Південного округу Російської Федерації Яків Резанцев
Росія продовжує втрачати у війні проти України представників вищого офіцерського складу. Відразу кілька народних депутатів України повідомили про знищення Збройними силами другого за час «військової спецоперації» генерал-лейтенанта російських військ.
Зокрема, про ліквідацію генерал-лейтенанта Якова Резанцева в Telegram написав депутат Олексій Гончаренко. Він зазначив, що командувач 49-ї армії брав участь у сирійській війні, яку Росія веде на боці тамтешнього диктатора Башара Асада.
Нардеп Юрій Мисягін, відомий своїм волонтерством під час війни на Донбасі 2014-15 років, також повідомив про знищення Резанцева. Він також уточнив, що це сталося у легендарній Чорнобаївці.
Поінформував про факт знищення російського генерал-лейтенанта і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний Штірліц). Він пообіцяв уточнити цю інформацію.
Командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) March 25, 2022
Яков Резанцев.
Слава Нації
Смерть ворогам
Telegram - https://t.co/GLExONwd4u
Інформація уточнюється. pic.twitter.com/xDqjR9n2x1
Крім війни у Сирії, Яков Резанцев був причетний і до іншої окупаційної кампанії Російської Федерації. Він командував 7-ю російською військовою базою на території визнаної лише п’ятьма країнами світу Республіки Абхазія, яка згідно міжнародного права є окупованою Росією Абхазькою автономною республікоб у складі Грузії.
Нагадаємо, що першим російським генерал-лейтенантом, знищеним під час російсько-української війни, був начальник штабу 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу Андрій Мордвічев.
За іронією долі, він, як і Резанцев, загинув у тій же Чорнобаївці. Це сталося 18 березня.
В цілому ж кількість представників російського генералітету, знищеного Збройними силами під час повномасштабного вторгнення Росії, майже сягнула десяти.