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    Події в Україні

    Війна в Україні: Росія втратила вже шість генералів та десятки полковників

    На війні Росії проти України РФ втратила вже шість генералів та десятки полковників - Війна в Україні: Росія втратила вже шість генералів та десятки полковників
    На війні Росії проти України РФ втратила вже шість генералів та десятки полковників
    фото з відкритих джерел

    Триває 25-й день війни проти російських окупантів

    У війні проти України великих втрат зазнає і вищий командний склад РФ. Від початку бойових дій Збройні сили України ліквідували вже шість генералів, десятки полковників та інших офіцерів. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

    Серед знищених російських генералів – генерал-майори Тушаєв, Герасимов, Колесников, Суховецький, Мітяєв, генерал-лейтенант Мордвічев.

    «Вражає висока смертність серед найвищого командного складу РФ. 6 генералів знищено. Генерал-майори Тушаєв, Герасимов, Колесников, Суховецький, Мітяєв, генерал-лейтенант Мордвічев. Десятки полковників, інших офіцерів. Тотальна неготовність, воюють кількістю та крилатими ракетами», – написав Подоляк.

    Напередодні Збройні сили ліквідували російського генерала, який брав участь в окупації Криму.

    Також відомо, що «кадирівці» зазнали втрат і забралися з України.

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    Теги: росія окупанти США Міноборони війна Україна окупація Михайло Подоляк #stoprussia
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    Війна в Україні: Росія втратила вже шість генералів та десятки полковників