Другий поспіль землетрус стався у Грузії

Потерпілих та руйнувань під час землетрусу не було

Попередній раз поштовхи в цій країні фіксувались минулої неділі

Вдруге протягом тижня у Грузії стався землетрус. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», поштовхи магнітудою 3 бали зафіксовано в суботу на південному сході Грузії, в 58 кілометрах від Тбілісі, в тому місці, де в ніч на минулу неділю були зафіксовані підземні поштовхи такої ж сили.

За даними грузинського національного центру сейсмічного моніторингу, цього разу землетрус стався о 17:27 за тбіліським часом у тому ж регіоні Квемо Картлі в 16 км на північний захід від райцентру Цалка, поблизу села Мамішларі.

Осередок землетрусу перебував на глибині 13 км (минулого разу осередок підземних поштовхів залягав на глибині 12 км).

Повідомлень про потерпілих або руйнування ні раніше, ні зараз не надходило.

Як повідомлялося раніше, 11 січня земельний поштовх магнітудою 1,9 було зафіксовано в неділю, 10 січня, поблизу села Луки Самбірського району, що у Львівській області.