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    На Львівщині стався невеликий землетрус

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    Люди навіть не відчули землетрусу, який зафіксували сейсмологи&nbsp; - На Львівщині стався невеликий землетрус
    Люди навіть не відчули землетрусу, який зафіксували сейсмологи 
    Фото з відкритих джерел

    Підземний поштовх магнітудою 1,9 зафіксовано у Львівській області

    Земельний поштовх магнітудою 1,9 зафіксовано в неділю, 10 січня, поблизу села Луки Самбірського району, що у Львівській області. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

    «10 січня в 13.13 в районі с.Луки Самбірського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала, без негативних наслідків (не відчувається на поверхні людиною)», - йдеться в повідомленні на сайті відомства в понеділок уранці.

    Також напередодні у столиці Туреччини Анкарі в неділю ввечері стався землетрус силою 4,5 за шкалою Ріхтера. Жертв та руйнації у місті не сталося. 

    Нагадаємо, 29 грудня 2020 року стався сильний землетрус у Хорватії, підземні поштовхи тривали ще кілька днів. Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петрина та Сисак. У деяких регіонах країни оголосили надзвичайний стан.

    Внаслідок низки підземних поштовхів 29 та 30 грудня у Хорватії загинули семеро людей, серед них 13-річна дівчинка. 

    Посол України у Хорватії Василь Кирилич розповів про пошкоджену в'язницю, у якій перебували двоє українців. Вони не постраждали і мали змогу зв'язатися з рідними, щоб заспокоїти їх. 

     

    Теги: Львівщина ДСНС землетрус
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