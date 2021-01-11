На Львівщині стався невеликий землетрус

Люди навіть не відчули землетрусу, який зафіксували сейсмологи

Підземний поштовх магнітудою 1,9 зафіксовано у Львівській області

Земельний поштовх магнітудою 1,9 зафіксовано в неділю, 10 січня, поблизу села Луки Самбірського району, що у Львівській області. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

«10 січня в 13.13 в районі с.Луки Самбірського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала, без негативних наслідків (не відчувається на поверхні людиною)», - йдеться в повідомленні на сайті відомства в понеділок уранці.

Також напередодні у столиці Туреччини Анкарі в неділю ввечері стався землетрус силою 4,5 за шкалою Ріхтера. Жертв та руйнації у місті не сталося.

Нагадаємо, 29 грудня 2020 року стався сильний землетрус у Хорватії, підземні поштовхи тривали ще кілька днів. Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петрина та Сисак. У деяких регіонах країни оголосили надзвичайний стан.

Внаслідок низки підземних поштовхів 29 та 30 грудня у Хорватії загинули семеро людей, серед них 13-річна дівчинка.

Посол України у Хорватії Василь Кирилич розповів про пошкоджену в'язницю, у якій перебували двоє українців. Вони не постраждали і мали змогу зв'язатися з рідними, щоб заспокоїти їх.