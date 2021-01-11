У столиці Туреччини стався землетрус

Наразі інформації про жертв та руйнування не надходило

У столиці Туреччини Анкарі в неділю ввечері стався землетрус силою 4,5 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє власкор «Укрінформу» в Туреччині.

Сейсмологи зафіксували епіцентр землетрусу в районі населеного пункту Каледжик, що в столичній провінції. Він залягав на глибині 13,9 км.

Пізніше сталося три менш потужних поштовхи – 2,3 бала (о 23:02), 1,9 бала (о 23:04) та 1,4 бала (о 23:12).

Попри те, що епіцентр землетрусу розміщувався не безпосередньо в місті, найпотужніший поштовх мешканці турецької столиці відчули.

Після початку землетрусу губернатор провінції Анкара Васіп Шахін повідомив, що про жертв та руйнування інформації не надходило.

Нагадаємо, 29 грудня 2020 року стався сильний землетрус у Хорватії, підземні поштовхи тривали ще кілька днів. Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петрина та Сисак. У деяких регіонах країни оголосили надзвичайний стан.

Внаслідок низки підземних поштовхів 29 та 30 грудня у Хорватії загинули семеро людей, серед них 13-річна дівчинка.

Посол України у Хорватії Василь Кирилич розповів про пошкоджену в'язницю, у якій перебували двоє українців. Вони не постраждали і мали змогу зв'язатися з рідними, щоб заспокоїти їх.