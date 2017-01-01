Дружина Саакашвілі розповіла, що змусило її чоловіка написати листа Порошенку

Саакашвілі готовий до діалогу з Порошенком, зазначила Рулофс

Михайло Саакашвілі написав листа Петрові Порошенку, бо готовий до діалогу навіть з олігархом. Про це ефірі програми на телеканалі ZIK заявила дружина Саакашвілі Сандра Рулофс, відповідаючи на запитання, що заставило її чоловіка написати листа президенту України. «Я думаю, що Михайло завжди готовий до діалогу, також з олігархами. Чому б ні.



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Фото: Reuters Михайло Саакашвілі

Саакашвілі готовий до діалогу з Порошенком, зазначила Рулофс

Михайло Саакашвілі написав листа Петрові Порошенку, бо готовий до діалогу навіть з олігархом.

Про це ефірі програми на телеканалі ZIK заявила дружина Саакашвілі Сандра Рулофс, відповідаючи на запитання, що заставило її чоловіка написати листа президенту України.

«Я думаю, що Михайло завжди готовий до діалогу, також з олігархами. Чому б ні. Олігарх або президент також може передумати, помилитися і подумати, що треба зробити інакше. Михайло завжди відкритий до цього», – переконана пані Рулофс.

Крім того дружина політика додала, що на рівні Брюсcелю, Євросоюзу політики дуже строго і дуже серйозно обговорюють як в Україні відбуваються реформи.

«Якщо це не відбувається прозоро і боротьба не продовжується, тоді вони готові, щоб не виділяти Україні 600 мільйонів євро. І буде дуже жаль, що через відсутність реформ ЄС перестане допомагати», – відзначила гостя програми.

Раніше прес-секретар глави держави Святослав Цеголко опублікував лист Михайла Саакашвілі до президента Петра Порошенка.

Раніше стало відомо, що Саакашвілі запропонував Порошенку зупинити марші.

Лідер «Руху нових сил» Саакашвілі заявив про готовність домовитися з Порошенком.

Пізніше Саакашвілі розповів про зміст свого листа до президента.

Увечері у неділю, 17 грудня, учасники «Маршу за імпічмент» намагались штурмувати Жовтневий палац у Києві. Це сталося після заклику лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі облаштувати у цій будівлі «координаційний штаб».

Водночас Саакашвілі відмежувався від спроби захоплення Жовтневого палацу.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: «Жовтневий» переворот Саакашвілі