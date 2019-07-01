  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дружина Тимчука проходить свідком у справі його смерті

    • Розсилка
    Дмитро Тимчук - Дружина Тимчука проходить свідком у справі його смерті
    Дмитро Тимчук
    Фото: sprotyv.info

    У цивільної дружини депутата взяли зразки змивів з рук для того, щоб установити, чи є на них порохові гази

    Цивільна дружина загиблого депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (фракція «Народний фронт»), яка виявила його тіло, проходить у справі як свідок. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

    «Вона свідок у справі», - сказав співрозмовник.

    Читайте також

    За його словами, у неї взято зразки змивів з рук для того, щоб установити, чи є на них порохові гази.

    Джерело запевняє, що поки немає підстав говорити про якусь причетність її до загибелі Тимчука.

    Нагадаємо, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у своїй квартирі 19 червня.

    Головною версією смерті Тимчука слідство називає самогубство. Разом із тим, у МВС не виключають, що Тимчука було вбито, однак розглядають і інші версії, серед яких - необережне поводження зі зброєю. Справа відкрита за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

    В коментарі «Главкому» військовий експерт Ігор Романенко підкреслив, що не вірить у те, що Тимчук міг застрелитися випадково під час чистки зброї. У свою чергу у «Народному фронті» припускають, що загибель Тимчука - це замасковане вбивство.

    Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня народного депутата Дмитра Тимчука (посмертно). Про це йдеться в указі глави держави №470/2019 про нагородження з нагоди Дня Конституції України. Тимчука нагородили «за значний внесок у соціально-економічний, культурно-освітній розвиток Української держави, багаторічну сумлінну працю та вагомі професійні досягнення».

    Читайте також
    Дмитро Тимчук Народний фронт вбивство Володимир Зеленський самогубство президент дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ