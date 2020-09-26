Дружину Мустафи Джемілєва екстрено евакуювали до турецької клініки
Сафінар Джемілєва розміщена в спеціалізованій клініці в Анкарі
Дружину лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Сафінар екстрено евакуювали в одну із турецьких клінік в Анкарі.
Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.
«Раптове і різке погіршення здоров'я Сафінар Джемілєвої, ветерана кримськотатарського національного руху, голови Ліги кримськотатарських жінок, дружини лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва вимагало її термінової евакуації в одну зі спеціалізованих клінік Туреччини. Меджліс кримськотатарського народу висловлює подяку президенту Турецької Республіки Реджепу Тайїпу Ердогану за вжиття турецькою стороною всіх необхідних заходів із надання невідкладної допомоги Сафінар Джемілєвій», – повідомив Чубаров.
Раптове і різке погіршення здоров'я & # 039; я Сафінар Джемілєвої, ветерана кримськотатарського національного руху, голови Ліги ... Опубліковано Рефатом Чубаровим & nbsp; Субота, 26 вересня 2020 р.
Наразі Сафінар Джемілєва розміщена в спеціалізованій клініці в Анкарі та її стан характеризується як задовільний.