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    Дружину Мустафи Джемілєва екстрено евакуювали до турецької клініки

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    Сафінар Джемілєва - Дружину Мустафи Джемілєва екстрено евакуювали до турецької клініки
    Сафінар Джемілєва

    Сафінар Джемілєва розміщена в спеціалізованій клініці в Анкарі

    Дружину лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Сафінар екстрено евакуювали в одну із турецьких клінік в Анкарі.

    Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

    «Раптове і різке погіршення здоров'я Сафінар Джемілєвої, ветерана кримськотатарського національного руху, голови Ліги кримськотатарських жінок, дружини лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва вимагало її термінової евакуації в одну зі спеціалізованих клінік Туреччини. Меджліс кримськотатарського народу висловлює подяку президенту Турецької Республіки Реджепу Тайїпу Ердогану за вжиття турецькою стороною всіх необхідних заходів із надання невідкладної допомоги Сафінар Джемілєвій», – повідомив Чубаров.

    Раптове і різке погіршення здоров'я & # 039; я Сафінар Джемілєвої, ветерана кримськотатарського національного руху, голови Ліги ... Опубліковано Рефатом Чубаровим & nbsp; Субота, 26 вересня 2020 р.

    Наразі Сафінар Джемілєва розміщена в спеціалізованій клініці в Анкарі та її стан характеризується як задовільний.

    Туреччина кримські татари здоров'я Рефат Чубаров Меджліс
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