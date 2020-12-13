ДСНС попередила водіїв про сильний туман вночі та вранці
Рятувальники закликають водіїв бути обережними на дорозі та планувати свій маршрут з урахуванням попереджень
У південних регіонах вночі 13 грудня та у неділю вранці прогнозують туман, який обмежить видимість на дорогах до 200-500 метрів.
Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій на основі даних Укргідрометцентру.
«У південній частині до кінця доби 12 грудня, вночі та вранці 13 грудня туман, видимість 200-500 метрів (перший рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», – зазначають у ДСНС.
Рятувальники закликають водіїв бути обережними на дорозі та планувати свій маршрут з урахуванням попереджень.
За даними Укргідрометцентру, в неділю 13 грудня в більшості областей України очікуються опади, зокрема, мокрий сніг. В Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях дощитиме.
10 грудня на більшій частині України пройшов крижаний дощ, внаслідок цього дороги та вулиці перетворились на ковзанки, без світла залишились сотні будинків.