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    У Нігерії автобус зіткнувся з тягачем: 11 загиблих

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    У Нігерії в ДТП загинули 11 людей - У Нігерії автобус зіткнувся з тягачем: 11 загиблих
    У Нігерії в ДТП загинули 11 людей
    Фото: ЕРА

    За попередніми даними смертельна ДТП сталася через порушення швидкості

    Унаслідок ДТП у штаті Квара на заході Нігерії 11 осіб загинули, ще дев'ятеро дістали поранення. Про це повідомляє Сіньхуа.

    Автокатастрофа сталася в передмісті Ілорина, адміністративного центру штату Квара. Внаслідок зіткнення автобуса і тягача з напівпричепом загинули 11 осіб, ще дев'ятеро постраждали.

    Як уточнив представник місцевого Федерального корпусу безпеки, за попередніми даними смертельна ДТП сталася через порушення швидкості.

    Постраждалих госпіталізовано.

    Як повідомлялося, 22 квітня на 18 км автодороги Київ – Одеса зіткнулися три автомобілі.

    Також 22 квітня на проспекті Лобановського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. На спуску на мокрій дорозі фуру занесло, водій вантажівки викрутив кермо вліво і через три зустрічні смуги вилетів через відбійник у кювет.

    Нагадаємо, на трасі Київ-Харків позашляховик влетів у стелу АЗС.

    Теги: ДТП Нігерія
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