ДТП у Польщі: п'ятеро українців виписали з лікарні
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У лікарнях перебувають 36 українців, які постраждали в ДТП у Польщі
Станом на 18:00 неділі у лікарнях перебувають 36 українців, які постраждали в ДТП у Польщі.
Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
Він уточнив, що одна людина, доросла жінка, перебуває в тяжкому стані.
Ще п'ятеро осіб виписані та перебувають у готелі.
Нагадаємо, ввечері 17 серпня у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі українського автобуса, в якому їхало 54 українці. Загинули троє людей, травмувалися 17.
Водія туристичного автобуса з громадянами України, що потрапив у ДТП у Польщі, затримали за підозрою в перевищенні швидкості.
Однією з причин ДТП з українським автобусом у Польщі є перевищення швидкості.
Джерело: Українська правда