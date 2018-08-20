ДТП у Польщі: п'ятеро українців виписали з лікарні



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У лікарнях перебувають 36 українців, які постраждали в ДТП у Польщі

Станом на 18:00 неділі у лікарнях перебувають 36 українців, які постраждали в ДТП у Польщі.

Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Він уточнив, що одна людина, доросла жінка, перебуває в тяжкому стані.

Ще п'ятеро осіб виписані та перебувають у готелі.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі українського автобуса, в якому їхало 54 українці. Загинули троє людей, травмувалися 17.

Водія туристичного автобуса з громадянами України, що потрапив у ДТП у Польщі, затримали за підозрою в перевищенні швидкості.

Однією з причин ДТП з українським автобусом у Польщі є перевищення швидкості.

Джерело: Українська правда