ДТП з українським автобусом у Польщі: стала відома причина аварії



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Однією з причин аварії є перевищення швидкості

Однією з причин ДТП з українським автобусом у Польщі, унаслідок якої загинуло 3 людей, є перевищення швидкості.

Про це повідомляє Польське радіо.

Окружна прокуратура в Перемишлі повідомила, що за попереднім висновком експерта водій українського автобуса, що вилетів з дороги у селі Лещава-Долішня у Перемишльському повіті, їхав із перевищенням дозволеної швидкості. На відрізку, де сталася автокатастрофа, діяло обмеження до 30 км/г, а автобус їхав зі швидкістю 70-80 км/г.

Заступниця окружного прокурора в Перемишлі Беата Стажецька-Скшипєц додала, що водієм є 42-річний громадянин України. У момент аварії він був тверезим.

«Він затриманий сьогодні о 5.28. З попередніх висновків випливає, що водій автобуса намагався запобігти цій аварії. Його буде допитано прокурором. Йому буде висунуто звинувачення у спричиненні катастрофи у сухопутному русі, як я про це повідомляла раніше. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення свободи на термін від 1 до 10 років».

Нагадаємо, ввечері 17 серпня у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі українського автобуса, в якому їхало 54 українці. Загинули троє людей, травмувалися 17.

Водія туристичного автобуса з громадянами України, що потрапив у ДТП у Польщі, затримали за підозрою в перевищенні швидкості.