  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ДТП з українцями у Росії: у МЗС повідомили про стан постраждалого

    • Розсилка
    ДТП з українцями у Росії: у МЗС повідомили про стан постраждалого

    Консул українського Генконсульства прибув на місце аварії. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та Департаменту консульської служби МЗС

    У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що постраждалий внаслідок ДТП у Росії українець отримав травми середнього ступеня тяжкості і наразі госпіталізований. Про це розповів директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

    «За попередньою інформацією Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, внаслідок аварії загинуло вісім громадян України, один громадянин України - отримав травми середнього ступеня тяжкості. Постраждалого госпіталізовано до місцевої лікарні», - вказав дипломат.

    Погорельцев уточнив, що ДТП за участю мікроавтобуса Mercedes та вантажівки сталася 13 лютого о 00:29 за місцевим часом на 475 км федеральної автодороги Р-23 поблизу села Рудо Пустошкінського району Псковської області (РФ).

    «Консул ГКУ прибув на місце надзвичайної події. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та Департаменту консульської служби МЗС», - зазначив Погорельцев.

    Нагадаємо, раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили загибель восьми громадян України в ДТП в Росії.

    МЗС Росія ДТП вантажівки українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ