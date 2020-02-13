ДТП з українцями у Росії: у МЗС повідомили про стан постраждалого



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Консул українського Генконсульства прибув на місце аварії. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та Департаменту консульської служби МЗС

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що постраждалий внаслідок ДТП у Росії українець отримав травми середнього ступеня тяжкості і наразі госпіталізований. Про це розповів директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

«За попередньою інформацією Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, внаслідок аварії загинуло вісім громадян України, один громадянин України - отримав травми середнього ступеня тяжкості. Постраждалого госпіталізовано до місцевої лікарні», - вказав дипломат.

Погорельцев уточнив, що ДТП за участю мікроавтобуса Mercedes та вантажівки сталася 13 лютого о 00:29 за місцевим часом на 475 км федеральної автодороги Р-23 поблизу села Рудо Пустошкінського району Псковської області (РФ).

«Консул ГКУ прибув на місце надзвичайної події. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та Департаменту консульської служби МЗС», - зазначив Погорельцев.

Нагадаємо, раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили загибель восьми громадян України в ДТП в Росії.