У Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили загибель восьми українців у ДТП в Росії



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Справа перебуває на контролі МЗС України

В українській Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили, що внаслідок ДТП в Російській Федерації загинуло 8 українців та ще один — постраждав. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

«Вночі 13 лютого близько 00 год. 30 хв. в Пустошкінському районі Псковської області сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажним автомобілем Volvo, внаслідок чого загинуло вісім та постраждав один громадянин України», — повідомили у пресцентрі надзвичайників.

Там також додали, що справа перебуває на контролі МЗС України.

Раніше стало відомо, що у ДТП в РФ загинули вісім людей. На той момент не було підтвердженої інформації, що всі загиблі — громадяни України.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter з українськими номерами почав обгін, не розрахував дистанцію і зіткнувся з фурою Volvo.

Водій фури - громадянин Білорусі - доставлений в лікарню. Ще один потерпілий - єдиний пасажир мікроавтобуса, що вижив, громадянин України Михайло Зеленчук. Обидва вони госпіталізовані в поліклініку Великих Лук в стані середньої тяжкості.

Як повідомлчялось, у Воронезькій області Росії внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса загинули троє жителів окупованої частини Луганської області. Аварія сталася в ніч на 8 лютого на 694 км автодороги М-4 «Дон» за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito з номерними знаками України під керуванням 37-річного водія та вантажного автомобіля МАN під керуванням 45-річного водія.

«Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса і двоє пасажирів: жінка (31 рік) і чоловік (37 років) загинули на місці. Ще п’ятеро пасажирів — чоловіки у віці 27, 32, 33 і двоє 39-річних з різними травмами доправлено у Павловську районну лікарню», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій автобуса і п’ятеро пасажирів мали при собі паспорти громадян України. За даними прокуратури РФ, люди їхали у Москву працювати.

За повідомленням ЗМІ бойовиків, жертвами аварії стали жителі так званої ЛНР.