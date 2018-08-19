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    ДТП з українцями в Польщі: водієві автобуса висунули звинувачення

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    Аварія українського туристичного автобуса у Польщі - ДТП з українцями в Польщі: водієві автобуса висунули звинувачення
    Аварія українського туристичного автобуса у Польщі

    Водій не визнав своєї провини та пояснив, що дорога була важкою

    Прокуратура в Перемишлі висунула звинувачення водієві українського автобуса, троє пасажирів якого загинули після ДТП 17 серпня.

    Про це повідомляє «Польське радіо».

    Як повідомила заступниця окружного прокурора Беата Стажецька-Скшипєц, водія допитали як підозрюваного і висунули йому звинувачення.

    Чоловік не визнав своєї провини та пояснив, що дорога була важкою, а він — неознайомленим з маршрутом. Водій вказав, що після побаченого знаку про серпантини (звивисту дорогу) їхав зі швидкістю 50-60 кілометрів за годину.

    Знаку про 30 км/год чоловік не помітив.

    Заступниця прокурора зазначила, що за висновком судового експерта водій їхав зі швидкістю, яка значно перевищувала дозволену. Попередньо — 75 км/год.

    Нагадаємо, ввечері 17 серпня у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі українського автобуса, в якому їхало 54 українці. Загинули троє людей, травмувалися 17.

    Водія туристичного автобуса з громадянами України, що потрапив у ДТП у Польщі, затримали за підозрою в перевищенні швидкості.

    Однією з причин ДТП з українським автобусом у Польщі є перевищення швидкості.

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