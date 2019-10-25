Кабмін призначив прем'єра Гончарука ще на одну посаду



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Кабмін призначив Олексія Гончарука головою Нацради з розвитку науки і технологій Фото: kmu.gov.ua

Олексій Гончарук став головою Нацради з розвитку науки і технологій

Кабінет Міністрів призначив прем'єр-міністра Олексія Гончарука головою Національної ради з питань розвитку науки і технологій, вивівши з її складу колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №996.

До складу комісії також увійшли міністр освіти і науки Ганна Новосад, заступник голови Фонду державного майна Євген Асташев, перший заступник міністра освіти і науки Юрій Полюхович, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Анатолій Бабичев, ректор Харківського національного університету імені В. М. Каразіна Віль Бакіров, ректор Національного університету «Львівська політехніка» Юрій Бобало, президент Національної академії аграрних наук Ярослав Годзало, заступник голови Дніпропетровської обладміністрації Ірина Грицай, заступник міністра фінансів Юрій Джигир, заступник міністра охорони здоров'я Младена Качурець, президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремень, заступник генерального директора з виробництва Державного концерну «Укроборонпром» Василь Крилас, проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктор Мартинюк, заступник голови Державного космічного агентства Володимир Міхєєв, проректор з наукової роботи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Віталій Пасічник, президент Національної академії наук Борис Патон, президент Національної академії правових наук Олександр Петришин, перший заступник голови Київської міськадміністрації Микола Поворозник, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Дмитро Романович, перший заступник міністра оборони Іван Руснак, заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ірина Ставчук, президент Національної академії медичних наук Віталій Цимбалюк та президент Національної академії мистецтв Андрій Чебикін.

Нагадаємо, Кабмін призначив членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби першого заступника голови фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка.