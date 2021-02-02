Дубінський, якого з ганьбою вигнали з фракції, написав прощального листа

Скандальний депутат обізвав колишніх соратників боягузами і негідниками

Народний депутат Олександр Дубінський, якого виключили із лав парламентської фракції «Слуги народу», вважає такий крок безвідповідальним, безпідставним, аморальним і принизливим для країни. Про це скандальний депутат написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

Дубінський ображений на те, що на фракції не було обговорення і йому не дали слова. «Боягузтво й підлість. В одному флаконі», – сказав він.

«Ви можете оголосити результати таємного від Дубинського і виборців голосування, можете порушувати всі мислимі й немислимі процедури й демократичні норми.Я не бажаю, щоби країна жила в штучно нав’язаному кимось порядку денному й не вирішувала ті найважливіші проблеми, які насамперед хвилюють наших виборців», – написав нардеп.

Дубінський також попросив колег з фракції, які не голосували проти нього, «захистити президента від шляху в прірву, куди веде його нечистоплотне оточення».

1 лютого парламентська фракція «Слуга народу» на своєму засіданні проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського. За виключення Дубінського віддали свої голоси 198 членів фракції, 29 – проти, 19 – не голосували. На фракції не було обговорення, Дубінському слово не давали. Голова фракції Давид Арахамія просто зачитав дані, більшість підтримала.

Нагадаємо, 11 січня до санкційного списку Мінфіну США потрапили Олександр Дубінский, екс-нардеп Олександр Онищенко та ще п’ять соратників народного депутата Андрія Деркача, якого було внесено туде ще у 2020 році. Американська влада пояснила, що всі вони були частиною російської мережі зовнішнього впливу.