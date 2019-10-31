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    Дубневич підтвердив, що йому вже вручили підозру

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    <span>НАБУ і САП просять суд заарештувати Ярослава Дубневича з альтернативою застави 93 млн грн</span> - Дубневич підтвердив, що йому вже вручили підозру
    НАБУ і САП просять суд заарештувати Ярослава Дубневича з альтернативою застави 93 млн грн
    Фото: Ярослав Дубневич

    Ярослав Дубневич: Мені вручили підозру, завтра буде призначений суд

    Народному депутату з групи «За майбутнє» Ярославу Дубневичу вже повідомили про підозру. Про це парламентарій сказав журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє «Укрінформ».

    «Мені вручили підозру, завтра буде призначений суд», - сказав Дубневич.

    Водночас він уточнив, що про підозру йому повідомили об 11:48 у приміщенні Верховної Ради. На уточнююче запитання, де саме відбулося повідомлення про підозру, Дубневич відповів: «Вручати підозру не можуть у залі. Вручили за залом засідань, не в туалеті».

    Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура  подали клопотання до суду про взяття депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича під варту з альтернативою застави 93 млн грн.

    Як повідомлялось, Рада зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.

    За версією слідства, дії депутата спричинили збитки держави в розмірі 93,277 млн грн.

     Читайте також: Хто з депутатів голосував проти арешту нардепа Дубневича (список)
    прокуратура Верховна Рада суд Ярослав Дубневич
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