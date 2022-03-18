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    Дунайська комісія зупинила повноваження Росії через напад на Україну – Мінінфраструктури

    Представники Росії відсторонені від роботи усіх засідань Дунайській комісії і її робочих органів - Дунайська комісія зупинила повноваження Росії через напад на Україну – Мінінфраструктури
    Представники Росії відсторонені від роботи усіх засідань Дунайській комісії і її робочих органів

    На Росію покладається відповідальність за збитки внаслідок зменшення вантажообороту в дельті Дунаю і в Чорному морі

    Постановою Дунайської комісії від 17 березня зупинено повноваження Росії у її складі. Причиною стала військова агресія проти України з порушенням основних принципів Белградської Конвенції. Постанову ухвалено на позачерговій сесії комісії.

    Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

    «Комісія засудила порушення принципів щодо вільного та безпечного судноплавства на Дунаї, а також інтересів та суверенних прав України. На Росію покладається відповідальність за економічні збитки внаслідок зменшення вантажообороту в дельті Дунаю і в Чорному морі через воєнні небезпеки», – йдеться в повідомленні.

    Згідно з постановою, повноваження будь-якого представника Росії в Дунайській комісії чи його заступників відхиляються до відновлення миру, суверенітету і територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів. Представники Росії відсторонені від роботи усіх засідань Дунайській комісії і її робочих органів. Громадяни Росії будуть звільнені з дипломатичної та адміністративно-технічних посад Секретаріату Дунайській комісії.

    Передбачається також звернення до Комітету з перегляду Белградської Конвенції для пошуку рішень, чи може Росія як не придунайська держава бути і надалі стороною Конвенції.

    Проти членства у Дунайській комісії Росії як непридунайської держави українська делегація виступала з 90-х років. Однак її ініціатива раніше не знаходила підтримки.

    Теги: росія окупанти війна агресія Україна Міністерство інфраструктури окупація #stoprussia
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    Дунайська комісія зупинила повноваження Росії через напад на Україну – Мінінфраструктури