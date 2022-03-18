Що не так з канцлером Німеччини Шольцом
А ми так серйозно ставилися до їхніх порад щодо реформ, боротьби з корупцією, побудови економіки...
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Я до сих пор не понимаю, как эти две новости существуют в одной реальности?
1. 71% россиян поддерживают войну с Украиной. Согласно опросам, они спытывают гордость, радость, уважение, доверие и надежду
2. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян, поскольку за войну в Украине, по его словам, ответственен только Владимир Путин
Вот что не так с Шольцом? Что за восприятие реальности такое искаженное? Или он историю собственной страны не знает? Или немецкий канцлер по должности обязан нести такую х...нь? И кто-то из нашего внешнеполитического блока с 2014 года всерьез рассчитывал, что в Минске и Нормандском формате ФРН играет на нашей стороне?
А мы так всерьез относились к их советам по реформам, борьбе с коррупцией, построению экономики... у нас и сейчас работают какие-то проекты на деньги немецких фондов. И что-то делают важное, наверное.
Но как их советы и заявления воспринимать всерьез, после того, как две такие новости рядом...
Джерело: блог Кирила Сазонова