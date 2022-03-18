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    Думки вголос

    Що не так з канцлером Німеччини Шольцом

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Шольц вважає, що за війну в Україні відповідає лише Володимир Путін - Що не так з канцлером Німеччини Шольцом
    Шольц вважає, що за війну в Україні відповідає лише Володимир Путін
    фото: ap.org

    А ми так серйозно ставилися до їхніх порад щодо реформ, боротьби з корупцією, побудови економіки...

    Мовою оригіналу

    Я до сих пор не понимаю, как эти две новости существуют в одной реальности?

    1. 71% россиян поддерживают войну с Украиной. Согласно опросам, они спытывают гордость, радость, уважение, доверие и надежду

    2. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян, поскольку за войну в Украине, по его словам, ответственен только Владимир Путин

    Вот что не так с Шольцом? Что за восприятие реальности такое искаженное? Или он историю собственной страны не знает? Или немецкий канцлер по должности обязан нести такую х...нь? И кто-то из нашего внешнеполитического блока с 2014 года всерьез рассчитывал, что в Минске и Нормандском формате ФРН играет на нашей стороне?

    А мы так всерьез относились к их советам по реформам, борьбе с коррупцией, построению экономики... у нас и сейчас работают какие-то проекты на деньги немецких фондов. И что-то делают важное, наверное.

    Но как их советы и заявления воспринимать всерьез, после того, как две такие новости рядом...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Що не так з канцлером Німеччини Шольцом